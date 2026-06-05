L’amore che si fa luce | l’eredità di Daniele splende con Un arcobaleno per la vita

Un evento ha portato alla creazione di un’iniziativa intitolata “Un arcobaleno per la vita” in ricordo di un bambino scomparso. La cerimonia si è svolta in un paese della provincia, con la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti locali. L’obiettivo è raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema delle malattie infantili. La manifestazione ha previsto un momento di riflessione e l’affissione di un arcobaleno dipinto da bambini e adulti.

Rovetta. Ci sono dolori che sembrano impossibili da superare ma che, se attraversati dall’amore più puro, quello di un genitore per un figlio, riescono a trasformarsi in una luce capace di riscaldare il cuore di intere comunità. È proprio da questo amore incondizionato che nasce “Un arcobaleno per la vita”. Questa associazione porta la firma e il sorriso di Daniele Colombo, un bambino straordinario mancato nel 2023 alla tenera età di 13 anni dopo un lungo e faticoso percorso oncologico. Daniele era l’incarnazione stessa della gioia. Durante il suo periodo di cure, non è mai stato lasciato solo: a colorare le sue giornate ci ha pensato la magia della Clown Therapy dell’associazione Claun Vip del Lago d’Iseo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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