La doppia vita di mio padre 2021 | spiegazione del finale

La doppia vita di mio padre è un film thriller del 2021, che va in onda oggi su TV8. La trama segue la storia di una donna, che scopre che il suo defunto padre aveva una doppia vita. Pertanto, ora si ritrova a dover affrontare la sua sorellastra per l’eredità. La doppia vita di mio padre su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Montmartre, come finisce la serie: spiegazione finale e tutte le risposte. Il film inizia con una donna che parla al telefono con il suo compagno. Non immagina che l’uomo è, in realtà, un sicario e in quel momento sta commettendo un omicidio. Conosciamo, intanto, Shelby, la quale ha appena scoperto che suo padre è morto e si fa confortare dal suo fidanzato, Luke. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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