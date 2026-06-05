Dopo quasi dieci anni di relazione, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si preparano a sposarsi. La coppia, nota per essere tra le più seguite del programma televisivo, dovrebbe celebrare il matrimonio a giugno. Hanno avuto due figli e hanno superato una crisi che li ha rafforzati. La notizia circola tra amici e fonti vicine alla coppia, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

Dopo quasi un decennio di relazione, due figli e una crisi superata che li ha resi ancora più forti, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero finalmente pronti a convolare a nozze. Le voci che circolano negli ambienti vicini alla coppia, residenti a Caserta, parlano di preparativi ormai agli sgoccioli e di un matrimonio previsto entro la fine di giugno 2026. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip che sul suo Lollo Magazine ha raccolto testimonianze da persone frequentanti gli stessi ambienti della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Si tratterebbe di voci ancora prive di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma sufficientemente insistenti da far sognare i numerosi fan che seguono Rosa e Pietro dal loro primo incontro televisivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - La coppia più amata di Uomini e Donne che tutti davano per finita si sposa? Il matrimonio dovrebbe avvenire a giugno

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