Immigrazione | il Governo punta al 13 giugno per il nuovo Patto UE

Dal 13 giugno, le procedure di asilo cambieranno con nuove regole. Il Governo ha fissato questa data per l'entrata in vigore del nuovo Patto UE sull'immigrazione. Per evitare vuoti normativi dopo il 12 giugno, il Ministero ha predisposto misure transitorie. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modifiche concrete alle procedure o sulle azioni per garantire la continuità normativa.

Cosa cambierà concretamente nelle procedure di asilo dal 13 giugno?. Come farà il Ministero a evitare vuoti normativi dopo il 12 giugno?. Quali nuovi strumenti avranno le forze di polizia per gestire i flussi?. Perché il governo ha scelto di anticipare la scadenza europea?.? In Breve Regolamenti UE entrano in vigore il 12 giugno prossimo.. L'intervento normativo mira a evitare vuoti procedurali dopo il 12 giugno.. Il disegno di legge su asilo prosegue autonomamente nelle aule parlamentari.. Nuovi protocolli d'azione per forze di polizia e uffici asilo entro giugno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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