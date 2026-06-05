Il pescarese Antonio Di Luca da Fiorello e Biggio a La Pennicanza

L’imprenditore pescarese Antonio Di Luca, titolare di Creatori di Sorrisi, è stato ospite del programma “La Pennicanza”, condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Durante la trasmissione, ha partecipato tra battute, momenti di simpatia e risate. La sua presenza ha coinvolto il pubblico con un tono leggero e informale, creando un clima di allegria e spontaneità.

Tra simpatia e tante risate, l’imprenditore pescarese e titolare di Creatori di Sorrisi, Antonio Di Luca, ha partecipato alla trasmissione “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio.La puntata ha regalato momenti di grande spettacolo grazie alla partecipazione di ospiti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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