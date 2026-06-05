Il mistero delle metastasi inesistenti nella morte di Andrea Purgatori | fissata la data del processo per omicidio colposo

Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio quattro medici coinvolti nella cura del giornalista Andrea Purgatori, morto recentemente. La decisione riguarda l’accusa di omicidio colposo. La vicenda si concentra sulla presenza di metastasi che, secondo i rilievi, sarebbero state inesistenti o non diagnosticate correttamente. La data dell’udienza preliminare è stata fissata. La causa si concentra sulle modalità di cura e diagnosi del giornalista prima della sua morte.

Morte del giornalista Andrea Purgatori: il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che lo ebbero in cura. Alla sbarra ci saranno il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani. A tutti è contestato il reato di omicidio colposo. L’inizio del processo è fissato per il 12 gennaio 2027. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private. 🔗 Leggi su Notizie.com

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