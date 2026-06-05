Foto raccapriccianti Garlasco rivelazione choc dell’avvocato di Sempio

L’avvocato di Sempio ha definito “foto raccapriccianti” alcune immagini legate al caso di Garlasco. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto diversi anni fa, e le immagini sono state mostrate nel corso di un procedimento legale. La polizia ha sequestrato le foto durante le indagini, senza specificare il contenuto. La discussione pubblica si concentra ora sulle implicazioni di queste immagini nel processo giudiziario.

Mentre l’inchiesta sul delitto di Garlasco continua ad alimentare il dibattito mediatico e giudiziario, tra consulenze, perizie e nuove interpretazioni degli elementi raccolti nel corso degli anni, la difesa di Andrea Sempio ribadisce la propria convinzione: non esisterebbero prove in grado di sostenere l’impianto accusatorio. A tornare sull’argomento è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri sera della trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Il legale ha innanzitutto affrontato il tema della consulenza psicologica disposta nell’ambito dell’indagine. “Per fronteggiare una valutazione personologica non patologica, predisposta dai Racis, che riteniamo inutilizzabile come prova a livello processuale, ci siamo premuniti di una valutazione personologica che non ha la pretesa di tratteggiare minimamente eventuali patologie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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