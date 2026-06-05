Fondi bloccati all' Autorità per la Laguna | Rischio stop a stipendi e attività

Dal febbraio 2026, il trasferimento di fondi dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all'Autorità per la Laguna è sospeso. Questa situazione mette a rischio il pagamento degli stipendi e le attività dell'ente. Le risorse finanziarie non sono più state inviate da allora, creando incertezza sulla gestione dei progetti in corso. La sospensione riguarda esclusivamente il trasferimento di fondi, senza indicazioni di riattivazione imminente.

Da febbraio 2026 il trasferimento delle risorse dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all'Autorità per la Laguna è bloccato. Senza sblocco, le conseguenze sarebbero gravissime e immediate per i lavoratori, per le attività operative dell'ente che dal 2025 ha in gestione il Mose, e per la stessa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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