Estrazioni Eurojackpot 5 Giugno 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

Da atomheartmagazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione Eurojackpot del 5 giugno 2026 si è conclusa con i numeri vincenti e le quote ufficiali. Il jackpot in palio era di 27 milioni di euro. I numeri estratti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili online. Non sono stati segnalati eventuali vincitori o premi minori. La lotteria si svolge regolarmente secondo le procedure standard e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione.

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