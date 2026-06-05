Estrazioni Eurojackpot 5 Giugno 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

Notizia in breve

L’estrazione Eurojackpot del 5 giugno 2026 si è conclusa con i numeri vincenti e le quote ufficiali. Il jackpot in palio era di 27 milioni di euro. I numeri estratti sono stati comunicati in tempo reale e sono disponibili online. Non sono stati segnalati eventuali vincitori o premi minori. La lotteria si svolge regolarmente secondo le procedure standard e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione.