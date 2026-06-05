Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Il 7 giugno 2026, i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno entrare gratis nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi. La giornata prevede anche visite guidate e attività in programma, tutte gratuite. L'iniziativa si svolge durante la Domenica Metropolitana, offrendo l’opportunità di scoprire le collezioni e gli spazi culturali della città senza costi. L’ingresso libero riguarda tutti i cittadini residenti nella regione.

Nella giornata del 7 giugno 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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The month of May 2026 is full of events in the Metropolitan City of Florence!

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