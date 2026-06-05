Dentro il viaggio di Andy Warhol in Italia
Fino al 20 giugno, la Galleria Crédit Agricole - Refettorio delle Stelline di Milano ospita una mostra dedicata a Andy Warhol. La mostra presenta una selezione di sue opere, tra cui quadri e stampe, esposte in un ambiente che permette di osservare da vicino i dettagli delle sue creazioni. L'esposizione si concentra sugli aspetti più iconici del suo lavoro, offrendo ai visitatori una visione approfondita del suo stile e della sua influenza artistica.
Fino al 20 giugno, la Galleria Crédit Agricole - Refettorio delle Stelline di Milano ospita Andy Warhol. Passaggio in Italia 1975-1987, una mostra documentaria che mette in scena il rapporto tra il celebre artista e l’Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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