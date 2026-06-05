Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy
I prezzi dei carburanti in Puglia sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco include i prezzi praticati dai distributori della regione e può essere consultato attraverso il link fornito. La pagina permette di verificare i costi attuali dei carburanti in diverse stazioni di servizio pugliesi, offrendo dati aggiornati e dettagliati per ogni distributore.
Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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