Cancro 5 giugno | tra emozioni sospese e nuovi impulsi affettivi
Un uomo di 45 anni è stato colpito da un infarto mentre camminava in centro. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a intervento di emergenza. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le condizioni sono stabili. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’episodio.
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