Camilla avrebbe espresso opposizione alla scelta di un diadema per Harriet Sperling, futura sposa di Peter Phillips. Tuttavia, il principe William ha deciso di scavalcare la volontà della matrigna e ha preso una decisione diversa riguardo agli accessori nuziali. La tensione si è fatta sentire nel palazzo in vista delle nozze, previste per domani, sabato 6 giugno.

È tensione a corte per le seconde nozze di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna, che saranno celebrate domani, sabato 6 giugno. E non solo per i dubbi sulla presenza poco desiderata delle cugine dello sposo, Beatrice ed Eugenia di York, ancora impelagate nello scandalo di Andrea. Il problema al centro di veri e propri litigi a corte sarebbe la tiara che la sposa, Harriet Sperling, vorrebbe indossare per l’occasione. Camilla, inorridita dalle origini commoner dell’ex infermiera, avrebbe addirittura bloccato i forzieri che contengono i tanti diademi dei gioielli della Corona. Kate Middleton, il trionfo a Windsor: la tiara e l’abito di cristalli incantano tutti X La regina Camilla non permette alla sposa di scegliere una tiara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Camilla si sarebbe opposta alla scelta di un diadema per Harriet Sperling, che domani sposa Peter Phillips. Ma William scavalca la matrigna

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Nuovo royal wedding in arrivo: Peter Phillips e Harriet Sperling annunciano la data del loro matrimonio, con il principe William e Kate Middleton fra gli invitatiPeter Phillips e Harriet Sperling hanno annunciato che il loro matrimonio si terrà il 6 giugno 2026 nella chiesa di All Saints a Kemble.

Harriet Sperling, tutti i look sfoderati dalla nuova icona di stile reale che a giugno sposerà Peter Phillips, il primo nipote della regina ElisabettaHarriet Sperling, futura moglie di Peter Phillips, il primo nipote della regina Elisabetta, ha mostrato diversi look di moda negli ultimi tempi.