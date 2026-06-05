Calendario Serie A 2026-2027 | Juventus-Milan alla terza giornata | LIVE News

Nella stagione 2026-2027 di Serie A, la partita tra Juventus e Milan si disputerà alla terza giornata. La data e l’orario esatti dell’incontro sono stati annunciati e saranno disponibili nel calendario ufficiale. La partita si svolgerà in uno stadio di proprietà di una delle due squadre. La stagione prevede un totale di 38 giornate, con partite distribuite tra fine agosto e maggio.

È tempo di dare il via alla Serie A 2026-27! Oggi alle 18:30, presso il Teatro Regio di Parma, verrà svelato il nuovo calendario. L'evento verrà trasmesso da Sky, DAZN, Mediaset, Sportitalia e potrà essere seguito anche grazie al nostro live testuale. Rispetto alla scorsa annata, il tabellone avrà il piacere di rivedere Venezia, Frosinone e Monza mentre, invece, saluta Cremonese, Hellas Verona e Pisa. La Serie A prenderà il via nel weekend del 22 agosto 2026, per poi concludersi il 29-30 maggio 2027. Ci saranno solamente due turni infrasettimanali, previsti per il 28 ottobre e il 6 gennaio 2027. La sosta natalizia sarà il 27 dicembre, mettendo in pausa, perciò, qualsiasi appuntamento calcistico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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