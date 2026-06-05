Bibliomanzia e futurarcaismo

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Da veneziatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 20 giugno, in occasione dell’Art Night 2026, la San Polo Art Gallery organizza una serata dedicata alla contaminazione tra arte contemporanea, letteratura sperimentale, performance e linguaggio visivo. L’evento prevede l’apertura degli spazi della galleria con esposizioni e interventi che uniscono diverse forme artistiche. La serata si svolge nell’ambito di una manifestazione che coinvolge varie realtà culturali e artistiche, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e artisti.

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Sabato 20 giugno, in occasione dell’Art Night 2026, la San Polo Art Gallery apre le sue porte per una serata dedicata alla contaminazione tra arte contemporanea, letteratura sperimentale, performance e linguaggio visivo. Per l’occasione, gli spazi della galleria ospiteranno le performance di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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