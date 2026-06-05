Bibliomanzia e futurarcaismo

Notizia in breve

Sabato 20 giugno, in occasione dell’Art Night 2026, la San Polo Art Gallery organizza una serata dedicata alla contaminazione tra arte contemporanea, letteratura sperimentale, performance e linguaggio visivo. L’evento prevede l’apertura degli spazi della galleria con esposizioni e interventi che uniscono diverse forme artistiche. La serata si svolge nell’ambito di una manifestazione che coinvolge varie realtà culturali e artistiche, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e artisti.