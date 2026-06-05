B-Side Festival
Il 27 e 28 giugno, il Parco di Serravalle a Empoli ospita il B-Side Festival, un evento che dura due giorni. Durante questa manifestazione si possono trovare stand di cibo, musica dal vivo, esposizioni e momenti di dibattito. Le luci e i suoni riempiono il parco, creando un’atmosfera vivace e dinamica per tutta la durata dell’evento.
Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono luci e suoni del: due giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Verso il B-Side Festival - Empoli 27 e 28 giugno al parco Serravalle con Sintesi Minerva Cooperativa Sociale K2B cooperativa sociale e COOB Il 27 si esibiranno gli Exopera: un concerto da non perdere. E poi tanti altri musicisti, food truck, esposizioni e dibatti facebook
SCHEDULE FESTA 2026 3 Jun — Foto di famiglia BTS 4 Jun — Video performance di Hooligan 6 Jun — Normal Log 7 Jun — B Side Film 9 Jun — Teaser Run BTS! 2.0 10 Jun — Run BTS! 2.0 12 Jun — ARIRANG (Picture Disc Vinyl edizione limitata 613) x.com