B-Side Festival

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 e 28 giugno, il Parco di Serravalle a Empoli ospita il B-Side Festival, un evento che dura due giorni. Durante questa manifestazione si possono trovare stand di cibo, musica dal vivo, esposizioni e momenti di dibattito. Le luci e i suoni riempiono il parco, creando un’atmosfera vivace e dinamica per tutta la durata dell’evento.

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Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono luci e suoni del: due giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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