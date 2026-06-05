Il programma più visto della serata è stato “La Ruota della Fortuna” con il 25% di share, seguito da “Affari Tuoi” con il 22,8%. Tra le altre trasmissioni, “Diversi come due gocce d’acqua” ha registrato il 15,3%, mentre “Montmartre” l’11,1%. La sfida tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata su questi due programmi, con la prima rete che ha trasmesso “Diversi come due gocce d’acqua” e la seconda “Montmartre”.

Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Diversi come due gocce d’acqua ” contro “ Montmartre “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 4 giugno 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Diversi come due gocce d’acqua vs Montmartre. Auditel ieri sera, 4 giugno 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Diversi come due gocce d’acqua” contro “Montmartre”. Chi ha vinto? Rai1: Diversi come due gocce d’acqua, la divertente commedia per la tv con Alessio Lapice e Chiara Celotto dalla fortunata serie “Purché finisca bene” ha divertito 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 4 giugno 2026: Diversi come due gocce d’acqua (15.3%), Montmartre (11.1%), Affari Tuoi (22.8%), La Ruota della Fortuna (25%) | Dati Auditel

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Quali sono stati i tre programmi più visti di giovedì 4 giugno 2026? #AscoltiTv x.com

Discussione Giornaliera - 04 Giugno 2026 reddit

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