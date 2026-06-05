Aphranel® Marks First Anniversary with EU MDR Certification Arc™ Launch and Over 150,000 Syringes Delivered
Il 20 maggio 2026, Aphranel® ha festeggiato il primo anniversario a Shanghai, dopo aver ottenuto la certificazione EU MDR e aver lanciato il sistema Arc™. In un anno, sono state consegnate oltre 150.000 siringhe. La celebrazione si è svolta presso il Waldorf Astoria Shanghai on the Bund.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, June 5, 2026 PRNewswire — On May 20, 2026, Aphranel® celebrated its first anniversary at the Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, marking a major milestone in the brand’s international presence in regenerative aesthetics. One year earlier, on May 8, 2025, Aphranel® officially launched globally in Shanghai after obtaining China’s first approval for a Calcium Hydroxyapatite (CaHA) Microsphere Injectable Facial Filler. At the time, many questioned how far a regenerative aesthetics brand built on long-term scientific research and biomaterial innovation could go. One year later, Aphranel® has demonstrated both scientific credibility and market acceptance. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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