Almanacco | Venerdì 5 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 5 giugno è il 156º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, o il 157º negli anni bisestili. Mancano 209 giorni alla fine dell’anno.
Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano (il 157º negli anni bisestili). Mancano 209 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire.Proverbio di GiugnoGiugno ti paga o ti castiga con la paglia o con la spigaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Buongiorno e Buon Venerdì 5 Giugno 2026! Oggi è la giornata mondiale dell'Ambiente!
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