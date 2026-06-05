Almanacco | Sabato 6 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Sabato 6 giugno è il 158º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 207 giorni rimasti. Oggi si celebra San Norberto. Il proverbio del mese avverte: “Quando imbrocca di giugno, vacci col pugno”. Non ci sono eventi storici o legali rilevanti segnalati per questa data.
Sabato 6 Giugno è il 158° giorno del calendario gregoriano. Mancano 207 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San NorbertoProverbio di GiugnoQuando imbrocca d'aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugnoIscriviti al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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