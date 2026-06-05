Tra gli allenatori italiani che lavorano all’estero ci sono anche nomi noti come Ancelotti e Inzaghi, secondo quanto riportato. L’articolo di Marco Giordano evidenzia come alcuni tra i migliori tecnici italiani abbiano scelto di operare fuori dai confini nazionali. La discussione si concentra sul fatto che, oltre a figure emergenti, anche professionisti di lunga esperienza continuano a lavorare in altri paesi. La presenza di allenatori di alto livello all’estero viene sottolineata come un dato di fatto.

POSTA NAPOLISTA - Il professor Luca Lanini risponde all'articolo di Marco Giordano sulla fuga dei cervelli della panchina. L'obiettivo è chiaramente Allegri ma nel calcio la Realtà supera sempre l'Ideologia Il dottore Marco Giordano è rimasto molto deluso dal fatto che il suo protégé Vincenzo Italiano NON siederà sulla panchina del Napoli, nonostante la straordinaria operazione di lobbying operata attraverso tutti i canali disponibili. Come dimenticare l’accorato appello “date una panchina a Vincenzo Italiano!”? Un’azione che si inseriva in quella più generale “congiura delle redazioni”, in quell’opera di “mascariamento” della conduzione tecnica di Antonio Conte, che certo non ha contribuito alla sua permanenza alla guida della Ssc Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - All’estero non lavorano solo gli allenatori hipster, ci sono anche Ancelotti e Inzaghi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luis Enrique all’inseguimento di Guardiola e Ancelotti: chi sono gli allenatori con più finali di Champions LeagueLuis Enrique si avvicina a raggiungere Guardiola e Ancelotti tra gli allenatori con più presenze in finale di Champions League.

Ancelotti, Montella e Cannavaro ma non solo... Chi sono gli italiani che vanno al MondialeA giugno, alcuni italiani saranno presenti ai Mondiali che si svolgono in Nord America, anche se la nazionale italiana non parteciperà alla...

Argomenti più discussi: Brasile, Ancelotti su Neymar: Lo aspettiamo per la prima partita, non sostituiamo nessuno; L’Italia resta a casa, gli italiani no: Ancelotti e Montella ambasciatori del calcio mondiale; Ancelotti emozionato in TV: Quando parlo della mia famiglia mi commuovo sempre; Italia fuori dai Mondiali 2026, ma in panchina ci sono tre allenatori italiani: Ancelotti, Montella e Cannavaro.