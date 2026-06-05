Addio al famoso giornalista italiano | il triste annuncio proprio in questi minuti

Il giornalismo napoletano piange la scomparsa di Alfredo D’Agnese, critico musicale e docente universitario. È morto a 67 anni dopo aver combattuto una malattia che si era recentemente aggravata. La notizia è stata annunciata in questi minuti, lasciando il mondo culturale senza uno dei suoi protagonisti più noti. D’Agnese aveva dedicato gran parte della sua vita alla critica musicale e all'insegnamento.

Il mondo del giornalismo napoletano è in lutto per la scomparsa di Alfredo D’Agnese, storico critico musicale e docente universitario, morto all’età di 67 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia che negli ultimi tempi si era nuovamente aggravata. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel panorama dell’informazione, ma anche in quello della formazione giornalistica e culturale. Professionista di grande esperienza e raffinato conoscitore della musica internazionale, D’Agnese è stato una delle firme più apprezzate della critica musicale italiana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più importanti... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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