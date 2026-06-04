Zootecnia di montagna due milioni e mezzo dalla Regione

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lombardia ha stanziato 2,5 milioni di euro per la zootecnia di montagna. Il bando sarà aperto dal 7 luglio e si rivolge agli enti pubblici proprietari di strutture zootecniche nei Comuni montani. La cifra è destinata a sostenere le attività di allevamento in queste aree. Le domande potranno essere presentate entro i termini stabiliti dal bando, che riguarda l’edizione 2026.

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Regione Lombardia stanzia 2.5 milioni di euro a sostegno della zootecnia di montagna. Lo fa con un bando, con domande presentabili dal 7 luglio, che, nella sua edizione 2026, si rivolge agli enti pubblici proprietari di strutture a uso zootecnico nei Comuni montani. E questo è un settore molto importante in provincia di Sondrio, con gli operatori che sono dei veri e propri guardiani del territorio. "L’agricoltura di montagna è molto più di un’attività economica – dichiara l’assessore regionale ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi – è tutela del paesaggio e presidio del territorio altrimenti a rischio abbandono. Con questo bando investiamo concretamente nelle malghe e negli alpeggi, riconoscendo il valore strategico di chi sceglie di restare e lavorare in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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