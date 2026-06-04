Zenith e Naoya Hida hanno collaborato per un progetto che unisce orologeria classica, precisione e attenzione ai dettagli. La partnership ha portato a un orologio che riflette le competenze di entrambi, con un design che valorizza elementi tradizionali e tecnici. La collaborazione rappresenta un incontro tra due mondi che condividono la stessa passione per l’orologeria di alta qualità, senza elementi di innovazione radicale o stravolgimenti estetici.

Quando due mondi che parlano la stessa lingua si incontrano, il risultato raramente è banale. Nel caso di Zenith e Naoya Hida, la lingua comune è quella dell'orologeria classica, della precisione cronometrica e di un'estetica che preferisce i dettagli ai colpi di scena. Da questo dialogo nasce il nuovo G.F.J. Calibre 135 Double Signed, una serie limitata di appena dieci esemplari che riporta sotto i riflettori una tradizione molto amata dai collezionisti: quella degli orologi firmati da due nomi. Quando una doppia firma vale più di una collaborazione. Nel mondo degli orologi vintage, le doppie firme sono quasi una categoria a sé. Basta pensare ai quadranti che riportavano il nome del produttore insieme a quello di un importante rivenditore per capire perché questi esemplari siano oggi tra i più ricercati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zenith e Naoya Hida hanno fatto una cosa che gli appassionati di orologi inseguono da decenni

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Si parla di: Zenith lancia il programma Double Signed con un esclusivo G.F.J. Naoya Hida & Co.

Introducing: The Zenith G.F.J. Calibre 135 Double Signed With Naoya Hida & Co.Zenith teams up with Naoya Hida ? The Zenith G.F.J. Calibre 135 Double Signed With Naoya Hida & Co. ? Discover it here on Fratello ? ... fratellowatches.com

G.F.J. Calibre 135 Double Signed with Naoya Hida & Co.: A co-signed interpretation of the Calibre 135In 2025, on the Manufacture’s 160th anniversary, the Calibre 135 was re-engineered to beat at the heart of the new G.F.J. collection, named in honour of the Manufacture’s founder, Georges Favre Jacot. en.worldtempus.com