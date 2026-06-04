Il Premio Compasso d’Oro ADI, istituito nel 1954 da Gio Ponti con i grandi magazzini La Rinascente, continua a essere riconosciuto come il principale punto di riferimento per il design italiano. La cerimonia di quest’anno ha premiato le icone più rappresentative del design contemporaneo, confermando la sua lunga tradizione di valorizzare innovazione e qualità. La manifestazione si svolge ogni anno, segnando un momento di riferimento nel panorama del design nazionale.

Dal 1954, anno in cui Gio Ponti lo istituì in collaborazione con i grandi magazzini La Rinascente, il Premio Compasso d’Oro ADI è rimasto la bussola più autorevole per comprendere le direzioni del design e della cultura materiale italiana. Non una semplice celebrazione estetica, ma uno strumento critico che, edizione dopo edizione, sancisce i paradigmi del progetto contemporaneo. Il XXIX Premio Compasso d’Oro ha confermato questa vocazione con forza inedita, segnando un passaggio epocale: la definitiva dissoluzione delle barriere tra oggetto, processo e relazione. Il progetto come lettura critica del mondo. ADI Sul palco del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, la consegna delle targhe ai vincitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - XXIX Compasso d’Oro ADI i vincitori e le icone del design contemporaneo italiano

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