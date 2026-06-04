Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno 2026 alle 11:25, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale di informazione di Astral infomobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali incidenti, lavori in corso o altre situazioni che influenzano il traffico in quel momento.

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