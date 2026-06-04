Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 11 | 25

Il 4 giugno 2026 alle 11:25, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale di informazione di Astral infomobilità. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali incidenti, lavori in corso o altre situazioni che influenzano il traffico in quel momento.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna è risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Cassia e Casal del Marmo ora la circolazione è regolare mentre per traffico intenso Ci sono code all'altezza della Appia e anche interna alle uscite Casilina è Appia cosa tratti poi sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima code su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Guido calza e via la scaffa In entrambe le direzioni con le interessano Poi la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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