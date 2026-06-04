Notizia in breve

Un autore ha partecipato a un evento a San Paolo, dove ha parlato della libertà creativa e dell’autonomia. Durante il discorso, ha chiesto come si possa ignorare la propria condizione sociale nella scrittura. Inoltre, ha sottolineato che le istituzioni brasiliane sono più efficaci rispetto a quelle americane nel tutelare i diritti degli artisti. La discussione si è concentrata su questi temi, senza ulteriori approfondimenti.