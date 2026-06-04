Veronesi a San Paolo | la difesa della libertà creativa e dell’autonomia

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autore ha partecipato a un evento a San Paolo, dove ha parlato della libertà creativa e dell’autonomia. Durante il discorso, ha chiesto come si possa ignorare la propria condizione sociale nella scrittura. Inoltre, ha sottolineato che le istituzioni brasiliane sono più efficaci rispetto a quelle americane nel tutelare i diritti degli artisti. La discussione si è concentrata su questi temi, senza ulteriori approfondimenti.

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Come può un autore ignorare i temi della propria condizione sociale?. Perché le istituzioni brasiliane sono più efficaci di quelle americane?. Cosa accadrà se la politica cercherà di controllare i temi letterari?. Quale ruolo gioca il Papa nel conflitto tra Trump e democrazia?.? In Breve Incontro con Lillo Teodoro Guarneri presso l'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo. Confronto tra assalto al Campidoglio 2021 e fatti dell'8 gennaio 2023 in Brasile. Difesa della scrittrice Ana Paula Maia contro le pressioni su temi sociali e razziali. Analisi del ruolo del Papa e delle tensioni con la figura di Donald Trump. Sandro Veronesi a San Paolo: la difesa della libertà creativa contro i nuovi autoritarismi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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