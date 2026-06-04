UNHCR | in aumento i migranti che sbarcano in Italia +24% a maggio

A maggio, i migranti sbarcati in Italia sono aumentati del 24% rispetto al mese precedente, secondo i dati dell'UNHCR. L'organizzazione per i rifugiati dell'ONU ha rilevato questa crescita negli arrivi, senza specificare le cause o i numeri assoluti. I dati mostrano un incremento nei flussi migratori verso il paese, ma non sono stati forniti dettagli sulle nazionalità o sui percorsi seguiti dai migranti.

I dati dell’organizzazione per i rifugiati dell’ONU indicano un incremento del 24% degli arrivi nel mese di maggio rispetto ad aprile Davide Camarrone (www.rainews.it) – Trentatré migranti di nazionalità egiziana sono sbarcati questa mattina nel porto di Pozzallo dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta Cp 311 della Guardia Costiera. L’imbarcazione li ha recuperati a circa 74 miglia a sud-sudest della costa ragusana. Tra le persone messe in salvo, tutte di sesso maschile, figurano anche 13 minori. Una volta giunti in porto, i migranti sono stati sottoposti ai controlli sanitari effettuati dall’Usmaf e dall’Azienda sanitaria provinciale. Alle operazioni hanno preso parte anche i volontari della Fondazione Migrantes. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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In 2510 sono sbarcati sulle coste italiane nel solo mese di febbraio 2026, (dati ufficiali

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