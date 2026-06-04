Una app sviluppata da tre napoletani ha vinto l’Apple Design Award | ecco come funziona Moonlit

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'app sviluppata da tre napoletani ha vinto l'Apple Design Award, riconoscimento assegnato ogni anno alle migliori applicazioni dell'App Store. L'app si chiama “Moonlit” ed è stata premiata per le sue caratteristiche innovative. La vittoria segue un processo di selezione tra numerose proposte di sviluppatori di tutto il mondo. La premiazione si è svolta in occasione di un evento Apple dedicato agli sviluppatori e alle novità tecnologiche.

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Una app italiana ha vinto il premio che, ogni anno, Apple dà alle migliori applicazioni del suo store. Nella categoria “Interazione” quest’anno al primo posto c’è Moonlit: posizione della luna, un’app di monitoraggio lunare sviluppata dall’italiana Flipping Hues Srls. La app è pensata per aiutare appassionati di astronomia, fotografi e amanti dell’outdoor a seguire i cicli lunari, comprendere il posizionamento della luna e pianificare le proprie attività con precisione. «Non riesco davvero a esprimere a parole quanto sia straordinario questo traguardo» ha scritto il co-fondatore di Flipping Hues, Nicolas Mariniello in un post su LinkedIn. Come si usa Moonlit. 🔗 Leggi su Open.online

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