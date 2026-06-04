Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Nel corso della giornata sono state aggiornate diverse novità sul calciomercato. La redazione di Calcio News24 ha pubblicato notizie in tempo reale, con aggiornamenti continui sulle trattative e sui movimenti di mercato. Nessuna informazione specifica sui nomi dei club o dei giocatori coinvolti è stata comunicata. Le notizie sono state pubblicate ora dopo ora, offrendo un quadro costante sulle ultime evoluzioni delle trattative di trasferimento.
Sampdoria, è il momento delle risposte forti: continuità e chiarezza devono guidare il nuovo corso – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi Cardinale, il Milan e l’era delle macerie: una rivoluzione che rischia di diventare autodistruzione – VIDEO di Alberto Petrosilli Chivu blindato dall’Inter: accordo per il rinnovo dell’allenatore fino al 2028. Quando arriverà la firma Barcola strega l’Europa: occhio Psg, sirene dalla Premier League per il francese. Permanenza o addio (costoso)? Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda Inacio e il suo amore per l’Italia: «Sono italianissimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Roma e Lazio, le ultime novità di mercato | Calciomercato
Temi più discussi: I primi tre importanti nomi del calciomercato della Juventus; Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel; Inter, Provedel è sempre più vicino: le news di calciomercato; Vlahovic-Juve, sarà addio: com'è andato l'incontro.
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
#Roma, altro che #Greenwood! Dal nodo plusvalenze, e l'arrivo di Tony D'Amico, alla questione rinnovi: le ultime notizie di @IlarioDiGiovamb VIDEO-NEWS NEI COMMENTI #calciomercato #SerieA #Gasperini #ASRoma x.com
Telesveva. . SERIE D | Live con Peppino Ernesto: le ultime news di calciomercato sulla Fidelis Andria #andria #sport Su Youtube: https://youtu.be/0PAyjTHXPqE facebook
Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve sempre su Sorloth, Chivu in sede Inter che insiste per Palestra. Vlahovic-Napoli, cifre shock. Roma su GreenwoodLe ultime notizie di calciomercato oggi 3 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere ... fanpage.it