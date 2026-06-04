Nel corso della giornata sono state aggiornate diverse novità sul calciomercato. La redazione di Calcio News24 ha pubblicato notizie in tempo reale, con aggiornamenti continui sulle trattative e sui movimenti di mercato. Nessuna informazione specifica sui nomi dei club o dei giocatori coinvolti è stata comunicata. Le notizie sono state pubblicate ora dopo ora, offrendo un quadro costante sulle ultime evoluzioni delle trattative di trasferimento.

Sampdoria, è il momento delle risposte forti: continuità e chiarezza devono guidare il nuovo corso – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi Cardinale, il Milan e l’era delle macerie: una rivoluzione che rischia di diventare autodistruzione – VIDEO di Alberto Petrosilli Chivu blindato dall’Inter: accordo per il rinnovo dell’allenatore fino al 2028. Quando arriverà la firma Barcola strega l’Europa: occhio Psg, sirene dalla Premier League per il francese. Permanenza o addio (costoso)? Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda Inacio e il suo amore per l’Italia: «Sono italianissimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma e Lazio, le ultime novità di mercato | Calciomercato

Temi più discussi: I primi tre importanti nomi del calciomercato della Juventus; Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel; Inter, Provedel è sempre più vicino: le news di calciomercato; Vlahovic-Juve, sarà addio: com'è andato l'incontro.

Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com

#Roma, altro che #Greenwood! Dal nodo plusvalenze, e l'arrivo di Tony D'Amico, alla questione rinnovi: le ultime notizie di @IlarioDiGiovamb VIDEO-NEWS NEI COMMENTI #calciomercato #SerieA #Gasperini #ASRoma x.com

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve sempre su Sorloth, Chivu in sede Inter che insiste per Palestra. Vlahovic-Napoli, cifre shock. Roma su GreenwoodLe ultime notizie di calciomercato oggi 3 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere ... fanpage.it