Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Un calciatore è stato arrestato ieri sera dopo aver aggredito un avversario durante una partita in Inghilterra. L’incidente è avvenuto al minuto 75, quando il giocatore ha colpito un avversario con un pugno, causando l’intervento delle forze dell’ordine. La partita è stata sospesa e il giocatore è stato portato in custodia. La federazione calcistica ha aperto un procedimento disciplinare e il club ha annunciato che valuterà la posizione del calciatore.
Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 4 giugno. 17.50 – Besiktas Italiano, contatti continui e pressing crescente: si lavora all’intesa per portare il tecnico in Turchia 16.30 – Manchester United, i Glazer aprono alla vendita: alcuni membri studiano la cessione delle partecipazioni 15. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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