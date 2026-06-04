Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Notizia in breve

Un calciatore è stato arrestato ieri sera dopo aver aggredito un avversario durante una partita in Inghilterra. L’incidente è avvenuto al minuto 75, quando il giocatore ha colpito un avversario con un pugno, causando l’intervento delle forze dell’ordine. La partita è stata sospesa e il giocatore è stato portato in custodia. La federazione calcistica ha aperto un procedimento disciplinare e il club ha annunciato che valuterà la posizione del calciatore.