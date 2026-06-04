Turismo veneto in crescita la Lessinia traina il Veronese | pernottamenti in aumento del 16,6%

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo trimestre del 2026, i pernottamenti nella regione sono aumentati del 16,6%, con la Lessinia che registra una crescita significativa. La zona del Veronese si distingue come una delle più attive, contribuendo all'incremento complessivo del turismo veneto. I dati evidenziano un trend positivo per il settore, con più visitatori che scelgono questa destinazione per le proprie vacanze.

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Il turismo veneto apre il 2026 con numeri in crescita e il Veronese si conferma tra i territori più dinamici della regione. Secondo i dati diffusi dalla Regione Veneto nel numero di maggio di Statistica Flash, il primo trimestre dell’anno registra un aumento del 3,1% negli arrivi e del 3,5% nelle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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