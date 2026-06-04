Turismo veneto in crescita la Lessinia traina il Veronese | pernottamenti in aumento del 16,6%

Nel primo trimestre del 2026, i pernottamenti nella regione sono aumentati del 16,6%, con la Lessinia che registra una crescita significativa. La zona del Veronese si distingue come una delle più attive, contribuendo all'incremento complessivo del turismo veneto. I dati evidenziano un trend positivo per il settore, con più visitatori che scelgono questa destinazione per le proprie vacanze.

Il turismo veneto apre il 2026 con numeri in crescita e il Veronese si conferma tra i territori più dinamici della regione. Secondo i dati diffusi dalla Regione Veneto nel numero di maggio di Statistica Flash, il primo trimestre dell’anno registra un aumento del 3,1% negli arrivi e del 3,5% nelle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il governatore Stefani: "Vinitaly in crescita. Traina Veneto e Paese"Il governatore del Veneto ha partecipato al suo primo Vinitaly in qualità di Presidente della regione, sottolineando che questa manifestazione sta...

Temi più discussi: Turismo. Il Veneto supera i 73 milioni di presenze nel 2024 con una crescita degli arrivi internazionali; Turismo Veneto 2026: arrivi +3,1% e presenze +3,5%; Turismo Veneto 2026: +3,1% di arrivi e +3,5% di presenze nel primo trimestre; Veneto protagonista all’ITB China di Shanghai.

Turismo in Veneto, ottimo avvio di stagioneTurismo in Veneto, ottimo avvio di stagione. Pavanetto: bene l’avvio del 2026 con +3,1% di arrivi e +3,5% di presenze. ilnordestquotidiano.it

In Veneto turismo in crescita, ora si punta sulle Olimpiadi di Milano-CortinaIl turismo veneto arriva al 2026 con conti solidi – con la montagna a guidare la crescita, il mare in tenuta consolidata e le città d’arte che con il 73% confermano il più alto tasso medio di ... ilmessaggero.it