turismo il ponte del 2 giugno conferma un trend positivo per napoli

Nel ponte del 2 giugno, Napoli ha registrato un aumento dei flussi turistici rispetto agli anni precedenti. Le presenze sono cresciute rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi. La città ha visto un afflusso di turisti nelle aree centrali, nei musei e lungo le principali vie commerciali. I dati indicano una stabilità positiva per il settore turistico locale.

Il lungo weekend della Festa della Repubblica regala a Napoli uno dei momenti più vibranti dell’anno turistico. Città gremita di visitatori italiani e stranieri, strutture ricettive ai massimi livelli di occupazione, un’energia diffusa che attraversa il centro storico, il lungomare, i quartieri più autentici e le meraviglie della provincia. Un segnale forte e incoraggiante per tutto il settore dell’ospitalità campana. “Questi sono i giorni in cui Napoli dimostra tutto il suo straordinario potenziale,” afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano e protagonista del settore hospitality in Campania. “I visitatori arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo e trovano una città viva, generosa, capace di emozionare come poche altre destinazioni al mondo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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