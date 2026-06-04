Tragedia tra Napoli ed Ercolano | due morti sul lavoro in 48 ore

Due incidenti sul lavoro sono avvenuti tra Napoli ed Ercolano in meno di 48 ore, causando due morti. Il primo si è verificato durante un intervento di spurgo di una fossa settica a Ercolano, dove sono mancati alcuni dispositivi di sicurezza. Il secondo incidente si è verificato in un’altra località della zona, ma non sono ancora state rese note le cause precise. Le autorità stanno indagando sugli episodi.

Come sono avvenuti i due incidenti in meno di 48 ore?. Quali dispositivi mancavano durante lo spurgo della fossa a Ercolano?. Chi deve rispondere delle violazioni dei protocolli di sicurezza?. Perché il lavoro irregolare ha aumentato il rischio per Magri?.? In Breve Uomo di 63 anni travolto da mezzo pesante in via Fasano il 3 giugno.. Raffaele Magri muore per esalazioni tossiche in via Benedetto Cozzolino il 1 giugno.. Nicola Ricci della CGIL chiede controlli immediati dopo i due decessi nell'area metropolitana.. Indagini su possibile lavoro in nero per l'operatore di 58 anni di Caivano.. Due vite spezzate tra Napoli ed Ercolano: il dramma del lavoro che non dà tregua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Napoli, tragedia sul lavoro in via dei Mille: operaio 45enne perde la vita

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