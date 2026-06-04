Suicidio assistito Cappato e attivisti si autodenunciano in Questura | Colpevoli noi o chi ha negato diritto VIDEO

Notizia in breve

Questa mattina, Marco Cappato e due attivisti dell'associazione “Soccorso civile” si sono presentati spontaneamente in Questura, confessando di aver accompagnato un'ottantenne triestina in Svizzera per il suicidio assistito. La donna soffriva di una malattia neurodegenerativa rara. I tre hanno dichiarato di essere colpevoli o di aver agito perché il diritto alla scelta di morire assistita è stato negato. La denuncia è avvenuta senza pressioni esterne.