Suicidio assistito Cappato e attivisti si autodenunciano in Questura | Colpevoli noi o chi ha negato diritto VIDEO

Da triesteprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, Marco Cappato e due attivisti dell'associazione “Soccorso civile” si sono presentati spontaneamente in Questura, confessando di aver accompagnato un'ottantenne triestina in Svizzera per il suicidio assistito. La donna soffriva di una malattia neurodegenerativa rara. I tre hanno dichiarato di essere colpevoli o di aver agito perché il diritto alla scelta di morire assistita è stato negato. La denuncia è avvenuta senza pressioni esterne.

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Questa mattina Marco Cappato con Matteo d'Angelo e Antonella Lauvergnac dell'associazione “Soccorso civile” si sono autodenunciati alla Questura di Trieste per aver accompagnato ieri Lucia, ottantenne triestina affetta da una rara patologia neurodegenerativa, in Svizzera per accedere al suicidio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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