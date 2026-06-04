simone inzaghi in corsa per la nazionale

Simone Inzaghi è stato inserito tra i candidati per la guida della nazionale di calcio. La sua candidatura è stata resa nota mentre si trova all’estero, dove ha appena iniziato una nuova esperienza professionale. La notizia si diffonde in modo rapido nel mondo del calcio italiano, suscitando discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. La decisione finale sulla nomina non è ancora stata ufficializzata.

Simone Inzaghi continua a essere un nome che pesa nel calcio italiano, anche adesso che la sua avventura all’estero è iniziata da poco. E mentre la Nazionale cerca di capire quale sarà il proprio futuro dopo le elezioni federali, l’ex tecnico dell’I nter torna improvvisamente al centro dei discorsi. Il motivo è semplice. La scelta del prossimo commissario tecnico potrebbe dipendere direttamente da chi guiderà la Federazione nei prossimi anni. E tra le ipotesi che stanno emergendo ce n’è una che interessa particolarmente anche il mondo nerazzurro. Secondo le indiscrezioni svelate dal Corriere della Sera, Giancarlo Abete vedrebbe proprio Inzaghi come uno dei profili ideali per raccogliere l’eredità sulla panchina azzurra in caso di successo alle prossime elezioni federali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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SIMONE INZAGHI TORNA IN ITALIA ATTENZIONE, POTREBBE SUCCEDERE MOLTO PRIMA DI QUANTO IMMAGINIAMO!

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