In tutta la provincia, si registrano 36 posti vacanti tra i medici dell’Asl 5. La Spezia si trova in emergenza, con molti professionisti vicini alla pensione e una riduzione di giovani pronti a entrare nel settore. La situazione si aggrava a causa della mancanza di personale e della diminuzione di medici disponibili a sostituirli. La carenza si riflette sulla copertura delle prestazioni e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

La Spezia, 4 giugno 2026 – Trentasei posti vacanti nell’Asl 5, medici a un passo dalla pensione e sempre meno giovani disposti a raccoglierne l’eredità. È questo lo scenario della carenza di medici di medicina generale, ormai diventata un’emergenza concreta anche nello Spezzino. Ieri è stato pubblicato dal Bollettino ufficiale della Regione Liguria il bando per l’apertura del concorso per l’assegnazione dei posti delle professioni sanitaria. Sono 36 i posti vacanti nella provincia spezzina di cui: 17 a Spezia, 2 ad Arcola, 3 a Castelnuovo, 2 a Luni, 2 a Sarzana, 2 a Bolano, e un posto ciascuno per i Comuni di Lerici, Santo Stefano, Borghetto Vara, Brugnato, Levanto, Riccò del Golfo, Riomaggiore e Sesta Godano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sempre meno medici alla Spezia, 36 posti vacanti: “Siamo all’emergenza in tutta la provincia”

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