Ravioli per tutti i gusti anche d' asporto | a Novara torna la Raviolata di Lumellogno

Notizia in breve

A Lumellogno, nel weekend del 6 e 7 giugno, si svolge nuovamente la Raviolata, evento dedicato ai ravioli con possibilità di asporto. La manifestazione si tiene a Novara e si ripete ogni anno, offrendo diverse varietà di ravioli ai visitatori. L’evento si svolge su due giorni, attirando appassionati e famiglie della zona. La manifestazione è organizzata in modo da permettere ai partecipanti di gustare i ravioli sul posto o portarne via.