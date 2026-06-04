Ravioli per tutti i gusti anche d' asporto | a Novara torna la Raviolata di Lumellogno
A Lumellogno, nel weekend del 6 e 7 giugno, si svolge nuovamente la Raviolata, evento dedicato ai ravioli con possibilità di asporto. La manifestazione si tiene a Novara e si ripete ogni anno, offrendo diverse varietà di ravioli ai visitatori. L’evento si svolge su due giorni, attirando appassionati e famiglie della zona. La manifestazione è organizzata in modo da permettere ai partecipanti di gustare i ravioli sul posto o portarne via.
Un week end dedicato ai ravioli a Novara. Sabato 6 e domenica 7 giugno torna infatti la Raviolata di Lumellogno.Si comincia sabato 6 giugno con la cena: l'apertura delle cucine è prevista per le ore 19,30. La serata del sabato sarà accompagnata dalla musica dal vivo e dall'intrattenimento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Camminate per tutti i gusti. La mappa degli appuntamentiPer tre giorni, il Parco delle Alpi Apuane si anima con un programma di escursioni e assaggi di prodotti locali.
Pasqua, pranzo alternativo: tutti pazzi per i gyoza, pienone alla lezione sulla ricetta dei ravioli giapponesiA Reggio Emilia, durante il pranzo di Pasqua, si è assistito a un cambio di rotta nelle tradizioni culinarie locali, con molti che hanno scelto di...