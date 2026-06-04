Stasera, giovedì 4 giugno 2026, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma di approfondimento e informazione sarà condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si concentrerà su casi di cronaca e inchieste giudiziarie, con interventi di esperti e testimonianze. Non sono state comunicate anticipazioni sui temi trattati o sugli ospiti presenti in studio.

. Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Questa settimana l’approfondimento di Quarto Grado raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento: giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di questa sera, 4 giugno, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2026

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