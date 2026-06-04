Le date di pagamento dell'Assegno unico per giugno 2026 sono disponibili nel calendario dell'Inps. Le transazioni sono previste per i primi giorni del mese, con accrediti che si attestano tra il primo e il quinto giorno. Le date precise variano in base alla regione e alla modalità di pagamento scelta. I beneficiari possono verificare le date aggiornate consultando il portale ufficiale dell'Inps o le comunicazioni inviate via email o SMS.

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a giugno 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. Calendario dei pagamenti di giugno 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato il giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Calendario Pagamento Assegno unico Giugno 2026: Ecco le date Inps

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