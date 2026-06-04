Nel primo trimestre del 2026, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, segnando un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La cifra rappresenta un record per il primo trimestre dell’anno.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Il 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo segnare una crescita a doppia cifra, +14,6%, rispetto allo stesso periodo del 2025. E continua ad aumentare a ritmo sostenuto anche il numero delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane: ben 38 milioni, in aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa. Un dato in costante crescita, quindi, quello delle consegne dei portalettere, in linea con quanto previsto dal piano strategico “The connecting platform”, che entro il 2028 dovrebbero raggiungere i due terzi del volume totale, anche grazie all'introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste Italiane, logistica da record nei primi 3 mesi: consegnati 89 mln pacchi (+14,6%)

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