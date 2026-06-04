Poste Italiane in primi 3 mesi 2026 consegnati 89 mln pacchi
Nel primo trimestre del 2026, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, registrando un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita si riferisce alla consegna di pacchi effettuata tra gennaio e marzo.
Il 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo segnare una crescita a doppia cifra, +14,6%, rispetto allo stesso periodo del 2025. E continua ad aumentare a ritmo sostenuto anche il numero delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane: ben 38 milioni, in aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa. Un dato in costante crescita, quindi, quello delle consegne dei portalettere, in linea con quanto previsto dal piano strategico “ The connecting platform ”, che entro il 2028 dovrebbero raggiungere i due terzi del volume totale, anche grazie all’introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Poste Italiane, logistica da record nei primi tre mesi 2026
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