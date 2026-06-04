Nel primo trimestre del 2026, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, registrando un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita si riferisce alla consegna di pacchi effettuata tra gennaio e marzo.

Il 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo segnare una crescita a doppia cifra, +14,6%, rispetto allo stesso periodo del 2025. E continua ad aumentare a ritmo sostenuto anche il numero delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane: ben 38 milioni, in aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa. Un dato in costante crescita, quindi, quello delle consegne dei portalettere, in linea con quanto previsto dal piano strategico “ The connecting platform ”, che entro il 2028 dovrebbero raggiungere i due terzi del volume totale, anche grazie all’introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste Italiane, in primi 3 mesi 2026 consegnati 89 mln pacchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poste Italiane, logistica da record nei primi tre mesi 2026

Notizie e thread social correlati

Poste Italiane, logistica da record nei primi 3 mesi: consegnati 89 mln pacchi (+14,6%)Nei primi tre mesi dell'anno, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, segnando un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno...

Temi più discussi: Poste Italiane: pensioni di giugno in pagamento da lunedì 1; Poste: pensioni in pagamento dal primo giugno. Da agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida; Poste-Tim, incontro informativo, definita la tempistica dell'Opas; Poste Italiane, logistica da record nei primi 3 mesi: consegnati 89 mln pacchi (+14,6%).

Filatelia: alla trentesima edizione di Torino Comics, la storica manifestazione dedicata al fumetto, all’illustrazione e alla cultura pop, presente lo stand di Poste Italiane. Oltre alle novità filateliche i visitatori hanno apprezzato la litografia dedicata a Caravaggio, fi x.com

L’educazione finanziaria feat Poste Italiane reddit

Poste Italiane, logistica da record nel primo trimestre 2026: consegnati 89 milioni di pacchiLa crescita delle consegne affidate ai portalettere è in linea con gli obiettivi del piano strategico The Connecting Platform, che prevede entro il 2028 il raggiungimento di due terzi del volume tot ... affaritaliani.it

Poste Italiane, in primi 3 mesi 2026 consegnati 89 mln pacchiIl 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo ... lapresse.it