polo scolastico telesia la provincia candida il secondo lotto al bando per le aree interne

La Provincia ha annunciato la candidatura del secondo lotto del polo scolastico Telesia al bando per le Aree Interne. L’intervento prevede un investimento di quasi 3 milioni di euro. L’obiettivo è completare le strutture del polo scolastico, che include lavori di ampliamento e miglioramento degli edifici esistenti. La candidatura è stata presentata ufficialmente e ora si attende l’esito della selezione.

La Provincia di Benevento ha approvato la candidatura del progetto relativo al secondo lotto del Polo scolastico di Telese Terme nell’ambito dell’Avviso pubblico per la prevenzione del rischio sismico nelle Aree Interne, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32026. “Su diretta richiesta dell’onorevole Francesco Maria Rubano – spiegano i due consiglieri – abbiamo approfondito la problematica insieme agli amministratori locali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Tommaso Mortaruolo, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio. Una richiesta condivisa da amministratori comunali e cittadini, al di là delle appartenenze politiche, a conferma della rilevanza strategica e comprensoriale dell’opera”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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