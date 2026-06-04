Pioggia di stelle per Welcome al premio Mediastars | l’eccellenza creativa tra strategia e design

L’agenzia Welcome ha ricevuto diversi premi all’ultima edizione dei Mediastars, riconoscimenti che valorizzano il settore della comunicazione italiana. La cerimonia si è svolta con la consegna di numerosi premi, confermando il ruolo di rilievo dell’agenzia nel panorama creativo. La vittoria include premi per strategie e design, sottolineando l’eccellenza tecnica e professionale raggiunta dall’agenzia. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore pubblicitario e dei media.

L’agenzia Welcome, associata UNA, si conferma protagonista del panorama creativo nazionale ottenendo numerosi riconoscimenti all’ultima edizione dei Mediastars, il premio che celebra il valore tecnico e professionale della comunicazione italiana. I successi ottenuti sono il frutto di un approccio che unisce visione strategica e rigore esecutivo, trasformando le sfide dei brand in successi certificati dai massimi esperti del settore. Il progetto Nat&Cat è stato il protagonista indiscusso della categoria Packaging, dove ha conquistato il gradino più alto del podio come I Classificato nella Sezione (settore Non Food). Nato dall’esigenza del... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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