Piogge estreme | il piano per difendere il Distretto del Po

Sono state annunciate misure per affrontare le piogge intense che colpiscono il Distretto del Po. Sono in fase di sviluppo nuovi sistemi di drenaggio e interventi infrastrutturali per migliorare la gestione delle precipitazioni rapide e violente. Le autorità stanno pianificando interventi specifici per rafforzare le reti di fognature e ridurre il rischio di allagamenti nelle aree più vulnerabili. Le strategie mirano a proteggere le zone a rischio durante eventi meteorologici estremi.

Come possono le città gestire piogge sempre più brevi e violente?. Quali nuovi sistemi di drenaggio proteggeranno il Distretto del Po?. Chi coordina i 25 partner del progetto europeo Life Climax Po?. Perché le attuali infrastrutture urbane rischiano il collasso idrico?.? In Breve Progetto Life Climax Po coinvolge 25 partner su 87mila chilometri quadrati.. Il distretto ospita quasi un terzo della popolazione italiana.. Francesco Tornatore evidenzia piogge meno frequenti ma con intensità maggiore.. Intervengono Francesco Tresso, Alessandro Delpiano, Angelo Robotto e Secondo Barbero.. Infrastrutture resilienti contro l’intensità delle piogge: il piano per il Distretto del Po. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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