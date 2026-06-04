Other nature | La mostra di Marianna Sannino a Milano da Workness Club

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra di Marianna Sannino a Milano presenta opere realizzate con fiori, piante e uccelli dipinti su tulle, un materiale leggero e permeabile. Le opere sono disposte lungo il percorso espositivo, creando un effetto di presenze autonome che occupano lo spazio senza chiuderlo. La mostra si svolge presso il Workness Club.

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Fiori, piante e uccelli dipinti su tulle — materiale leggero e permeabile, scelto per la sua capacità di occupare lo spazio senza chiuderlo — si diffondono lungo il percorso espositivo come presenze autonome. Le composizioni vegetali, con il loro andamento pittorico a effetto mosaico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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