Other nature | La mostra di Marianna Sannino a Milano da Workness Club
La mostra di Marianna Sannino a Milano presenta opere realizzate con fiori, piante e uccelli dipinti su tulle, un materiale leggero e permeabile. Le opere sono disposte lungo il percorso espositivo, creando un effetto di presenze autonome che occupano lo spazio senza chiuderlo. La mostra si svolge presso il Workness Club.
Fiori, piante e uccelli dipinti su tulle — materiale leggero e permeabile, scelto per la sua capacità di occupare lo spazio senza chiuderlo — si diffondono lungo il percorso espositivo come presenze autonome. Le composizioni vegetali, con il loro andamento pittorico a effetto mosaico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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