Other nature | La mostra di Marianna Sannino a Milano da Workness Club

Notizia in breve

La mostra di Marianna Sannino a Milano presenta opere realizzate con fiori, piante e uccelli dipinti su tulle, un materiale leggero e permeabile. Le opere sono disposte lungo il percorso espositivo, creando un effetto di presenze autonome che occupano lo spazio senza chiuderlo. La mostra si svolge presso il Workness Club.