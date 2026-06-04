Osservatorio Italia Le notizie in breve
L’Associazione Rurale Italiana segnala che non si sa dove siano localizzati i campi sperimentali per le piante Ogm, nonostante siano state presentate cinque nuove richieste per avviarne di nuovi. Le richieste sono state fatte in diverse regioni italiane, ma non ci sono dettagli sulla posizione dei terreni destinati alle sperimentazioni. La mancanza di informazioni sulla localizzazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure.
Ogm, nessuno sa dove sono i campi sperimentali L’Associazione Rurale Italiana (Ari) denuncia il fatto che sono state avanzate cinque nuove richieste per campi sperimentali con piante Ogm, ottenute con. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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