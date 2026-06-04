Olimpiadi 2026 in Valtellina FdI attacca la Lega Anzi no Ecco il comunicato-verità poi minimizzato

Fratelli d’Italia ha criticato la Lega in provincia di Sondrio, legando la polemica agli scandali e alle inchieste sui Giochi Olimpici del 2026. Il partito ha pubblicato un comunicato per evidenziare quanto ritiene siano state create zone di immunità attorno all’evento, celebrato tre mesi fa. Tuttavia, successivamente, la posizione di FdI è stata ridimensionata e minimizzata. La disputa si concentra sulle accuse rivolte alla gestione delle vicende legate alle Olimpiadi in Valtellina.

Fratelli d’Italia contro la Lega, in provincia di Sondrio, a causa degli scandali e delle inchieste olimpiche, per smascherare quella Zona Franca che si è creata troppo a lungo attorno al grande evento celebrato tre mesi fa. C’era da strabuzzare gli occhi quando il Coordinamento Provinciale del partito di Giorgia Meloni ha diffuso un comunicato carico di sospetti e censure: “Appalti olimpici e inchiesta Simico: un silenzio che preoccupa”. Bastavano le prime righe per capire che non si trattava di un’allucinazione e si profilava una clamorosa spaccatura. “Le notizie relative all’inchiesta della Procura di Belluno che c oinvolge i vertici di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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