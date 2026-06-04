nozze peter phillips e hariet sperling tutto quello che sappiamo del royal wedding

Sabato 6 giugno, Peter Phillips, nipote più grande della Regina Elisabetta II, si sposerà con Harriet Sperling. La cerimonia si terrà in una chiesa del Regno Unito, con una partecipazione limitata di invitati. La coppia ha scelto di sposarsi in privato, senza comunicare dettagli sulla lista degli ospiti o sul luogo esatto dell’evento. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla famiglia reale.

C’è aria di matrimonio in casa Windsor. Sabato 6 giugno, infatti, Peter Phillips, il nipote più grande della compianta Regina Elisabetta II, convolerà a nozze con Harriet Sperling. Organizzato un evento ben diverso da quello che si potrebbe aspettare. Una cerimonia intima e priva dei fasti dei grandi matrimoni reali. Niente carrozze o folle oceaniche, così come non ci sarà alcune diretta dell’evento. Un Royal Wedding che, per una volta, resta un affare di famiglia, raccolto e privato. Proprio per questo, però, è ancora più affascinante. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito. Chi è Peter Phillips. Peter Phillips ha 48 anni ed è il primogenito della Principessa Anna e, come detto, nipote più grande di Elisabetta II. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Date Confirmed! Peter Phillips and Harriet Sperlings Royal Wedding Plans

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